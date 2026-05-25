В Киеве объявлена воздушная тревога — какая угроза
Пройдите в ближайшее укрытие.
Сегодня, 25 мая, в Киеве объявлена воздушная тревога.
По данным Воздушных сил Украины, россияне выпустили ударные дроны, двигающиеся в сторону столицы.
Атака РФ по Киеву 24 мая — что известно
В ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев ударными БпЛА, ракетами воздушного, морского и наземного базирования.
По состоянию на утро 25 мая известно о 87 пострадавших и двух погибших, сообщали в ГСЧС.
Повреждение гражданской и административной инфраструктуры зафиксировано на 49 локациях столицы.
По данным Воздушных сил ЗСУ, в ночь на 24 мая в небе над Украиной было зафиксировано 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БпЛА разных типов.