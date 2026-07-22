В Киеве объявлена воздушная тревога — какая угроза

РФ с утра выпустили беспилотники / © Associated Press

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Сегодня, 22 июля, в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Также сирена раздается в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Напомним, в ночь на 22 июля Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. Из-за атаки повреждены частные жилые дома. Пострадали пять человек, среди них трое детей.

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По данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой «Искандер-М», тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 216 ударными БпЛА. Сбить не удалось одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 12 ударных БпЛА на 12 локациях, обломки упали на семи локациях.

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