ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
569
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога — какая угроза

Пройдите до ближайшего укрытия.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
РФ с утра выпустили беспилотники

РФ с утра выпустили беспилотники / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 22 июля, в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Также сирена раздается в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Напомним, в ночь на 22 июля Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. Из-за атаки повреждены частные жилые дома. Пострадали пять человек, среди них трое детей.

По данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой «Искандер-М», тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 216 ударными БпЛА. Сбить не удалось одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 12 ударных БпЛА на 12 локациях, обломки упали на семи локациях.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
569
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie