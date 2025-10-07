В Киеве объявлена воздушная тревога: раздаются мощные взрывы

Воздушная тревога. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром вторника, 7 октября, в Киеве объявлена воздушная тревога. В столице произошли мощные взрывы.

Об этом сообщили местные власти и корреспонденты ТСН.ua.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА", - сообщили в КМВА.

Реклама

Во время тревоги произошли взрывы. Их слышно и на Левом берегу, а также в районе Нивок и Академгородка. По данным властей, сработали силы ПВО.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях к отбою угрозы", - подчеркнул глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным ПС, ударный дрон вошел в город с севера. Ранее военные предупреждали о двигавшихся из Черниговской области дронах в направлении Броварского района Киевской области.

Заметим, что тревога также звучит в некоторых населенных пунктах Черниговской, Сумской и Полтавской областей.

Реклама

Карта тревог на 08:00 вторника, 7 октября.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, утром в Сумах раздались взрывы. Из-за российских обстрелов часть областного центра осталась без света. Власти подчеркнули, что это следствие атаки вражеских беспилотников по объекту инфраструктуры.

Также ночью Полтавщину атаковали вражеские дроны. Произошли попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в админзданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.