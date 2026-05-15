В Киеве объявлена воздушная тревога — раздаются взрывы
Пройдите в ближайшее укрытие.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 15 мая, в Киеве объявлена воздушная тревога. На левом берегу слышны звуки взрывов.
Об этом сообщили в КМВА.
«Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов.
Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей!» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что россияне устроили ночной террор в ряде украинских городов. По последним данным, в Запорожье есть погибший.
