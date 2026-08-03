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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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474
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В Киеве обычная ссора закончилась убийством: детали кровавой драмы в хостеле

Между мужчинами возник конфликт, закончившийся убийством. Полиция уже задержала злоумышленника.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Полиция выясняет все причины и последствия

Полиция выясняет все причины и последствия

В Киеве произошло убийство в хостеле — 51-летний мужчина нанес ножом 34-летнему мужчине удар в сердце.

Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что между двумя жителями хостела возник конфликт.

«Во время словесного спора 51-летний уроженец Запорожской области, длительно проживавший в хостеле, схватил кухонный нож и нанес 34-летнему мужчине, который жил в заведении всего два дня, удар в сердце. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Уже через час полицейские разыскали нападающего и задержали его в процессуальном порядке. Он скрывался недалеко от места преступления, и оказался военнослужащим, находившимся в статусе СЗЧ.

Напомним, в Прикарпатье мужчина жестоко убил собственную 95-летнюю мать во время бытового конфликта. Трагический инцидент произошел в городе Снятине. По информации местной прокуратуры, женщина упрекнула сына в том, что еда невкусная.

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Дата публикации
Количество просмотров
474
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