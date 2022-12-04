В Киеве, Одессе и Днепре действуют экстренные отключения электроэнергии – ДТЭК

В воскресенье утром, 4 декабря, в Киеве, Одессе и Днепре были введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к отключениям по графикам, применявшимся к последней массированной атаке на энергетическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Экстренные отключения света в Украине

Россия 23 ноября нанесла массированный ракетный удар, в частности, атаковав объекты критической инфраструктуры. В настоящее время в Украине применяются экстренные и стабилизационные отключения света из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что к стабилизационным отключениям электроэнергии по графикам можно будет вернуться после увеличения мощностей в энергосистеме. Для этого необходимо, чтобы Россия не нанесла очередного массированного удара по объектам критической инфраструктуры.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к местным предприятиям по просьбе переориентировать свою работу – перейти на ночные смены и анонсировал пересмотр графиков отключения света в регионе.

В Минздраве также заявили, что в Украине в случае длительного отключения электроэнергии будут приостановлены плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы не перегружать медучреждения.

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