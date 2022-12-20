В Киеве, Одессе и Львове появились социальные просторы "Сферы света"

В Киеве, Одессе и Львове начали свою деятельность социальные пространства с рабочими зонами "Сферы света".

В центрах будут работать генераторы, старлинки, поэтому может согреться, подзарядить девайсы, а также поработать и выпить горячего чая.

Как сообщили организаторы центров – компания Филипп Моррис в Украине совместно с агентством DTF – в комментарии УНИАН «Сферы света» будут работать до 30 декабря. Там способны одновременно принять около ста человек одновременно.

«Сферы света» поделены на несколько зон, что позволит максимально комфортно чувствовать себя людям, пришедшим поработать и согреться и подзарядить телефоны.

Адреса социальных пространств:

Киев

1. Площадь Леси Украинки, 1 – Центральная избирательная комиссия

2. Контрактовая площадь (возле колеса обзора)



Одесса

1. Суворовский район – Парк энтузиастов, Академика Заболотного 66/2

2. Киевский район – Сквер Луч, Левитана 95 а.

Львов

ул. Винниченко 24 — Пороховая башня

В пресс-службе Филипп Моррис сообщили, что социальные просторы пользуются большой популярностью среди жителей городов и «выручают» в очень неожиданных ситуациях.

«Мы работаем в крупной международной компании с офисами и магазинами во многих городах Украины. Как и все украинцы, мы ищем связь во время блекаутов, сидим в укрытиях во время тревог и волнуемся, если не можем связаться с родными. Мы считаем, что компании могут помочь пережить блекаут вместе. Поэтому мы организовали автономные станции с электричеством, интернетом и теплом, чтобы все желающие могли согреться, поработать, выпить чаю и оставаться на связи со своими близкими», — отметил Дмитрий Зинченко, генеральный директор ООО «Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» .