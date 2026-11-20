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- Украина
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В трех районах Киева остановился электротранспорт
В столице ввели временные изменения в работе общественного транспорта из-за вражеской атаки.
Сегодня, 20 ноября, движение троллейбусов временно приостановлено в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов Киева из-за отсутствия напряжения в энергосистеме, также изменены маршруты трех автобусов из-за перекрытия Подольского мостового перехода.
Об этом сообщает КП «Киевпасстранс».
«Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районах Киева», — говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с перекрытием движения на Подольском мостовом переходе в направлении левого берега изменены маршруты автобусов №№ 110, 111 и 112, их движение организовано Северным мостом.
Напомним, в ночь на пятницу, 20 ноября, российские войска нанесли несколько волн ударов баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки возникли пожары в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах столицы. Зафиксирован удар по открытому участку вблизи одного из мостов.
По данным городских властей, повреждены три моста. Часть переправ была закрыта для транспорта, на других введены ограничения.