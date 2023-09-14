В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда

Полевой офис Международного уголовного суда в Украине является крупнейшим представительством МКС (ICC) за пределами Гааги

В четверг, 14 сентября, в столице Украины был открыт полевой офис Международного уголовного суда. Это крупнейшее представительство МУС (ICC) за пределами Гааги.

Об этом на брифинге сообщили генеральный прокурор Андрей Костин и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

По словам украинского генпрокурора, работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом, в частности, повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев.

Прокурор МУС Карим Хан подчеркнул, что "закон должен быть на передовой".

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Сотрудничество Украины с МУС является полноценным партнерством. Украинские прокуроры бок о бок работают с экспертами МУС на практически ежедневной основе. В частности, команда МУС работала вместе с украинскими прокурорами, уже работали на затопленных территориях Херсонщины после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС.

"Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений, доказательств и показаний. Делаем все от нас зависящее, чтобы эксперты Международного уголовного суда имели возможность увидеть последствия преступлений агрессора своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы", — отметил он. Андрей Костин.

Сейчас в Украине зарегистрировано более 104 тысяч военных преступлений, их количество увеличивается ежедневно.

Напомним, в марте 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

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