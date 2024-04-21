В Киеве отправили повестку умершему журналисту: что ответили в ТЦК

В ТЦК признали, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные.

В Киевском городском ТЦК отреагировали на скандал с вручением повестки уже умершему спортивному журналисту Артему Франкову.

В ТЦК объяснили, что не владеют достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу.

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"Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в ТЦК и СП. Кроме того, неверные данные по гражданам могут подавать другие государственные реестры. Следовательно, ТЦК и СП не обладает полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу", – говорится в сообщении.

Поэтому в ТЦК призывают военнообязанных "своевременно и обязательно" обновлять учетные данные.

Также там напомнили "об административной и уголовной ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период".

Напомним, известный украинский спортивный журналист Артем Франков ушел из жизни 31 октября 2023 года. Он скончался после второго инсульта в возрасте 53 лет.

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