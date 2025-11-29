ТСН в социальных сетях

Украина
738
1 мин

В Киеве патрульные спасли мальчика из разрушенной квартиры — запись с бодикамерами после обстрела РФ

Патрульные показали записи с бодикамерами во время обстрела Киева 29 ноября.

Катерина Сердюк
Удар по Киеву 29 ноября

Удар по Киеву 29 ноября / © Управление ГСЧС Киева

Ночью 29 ноября РФ массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Патрульные помогали тушить пожары, увольняли людей из заблокированных домов и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Кадры по бодикамерам публикует первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Бодикамеры зафиксировали, как напарники Александр Тяжкороб и Денис Перковский вместе с неравнодушными гражданами спасли мальчика из разрушенной квартиры. Инспекторы услышали детский плач из-под завалов, оперативно расчистили путь и достали малыша. Далее быстро доставили ребенка в карету скорой и передали медикам», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 29 ноября РФ ударила по Киеву дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие.

«До 29 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли», — отметил мэр города Виталий Кличко

738
