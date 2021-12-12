В Киеве перекрыли движение из-за Крещатика: что произошло

В Киеве перекрыли движение из-за Крещатика: что произошло

Сейчас движение по всем полосам бульвара Шевченко в направлении улицы Крещатик перекрыто.

В Киеве на проезжей части бульвара Тараса Шевченко провалился асфальт из — за аварии на водопроводных сетях. Сейчас движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

На месте просадки асфальта работают работники дорожной службы. Они огородили место провала и начали работы по ликвидации повреждения. Завершить работы планируется к утру понедельника.

В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта.

Задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко, 3 по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города.

Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской.

Движение автобусов №114, 118 организовано через ул. Пушкинскую", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве произошел сбой в курсировании ряда маршрутов троллейбусов и автобусов через провал асфальта на бульваре Шевченко, 3. Отмечается, что на место провала направлена служба города.

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