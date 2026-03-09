- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 519
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве "перекрыли" проспект Бажана: что говорят в полиции
В Киеве утром 9 марта образовалась пробка на проспекте Бажана.
На проспекте Бажана в Киеве образовалась пробка. Пользователи пишут, что движение по проспекту якобы перекрыли сотрудники полиции, которые вместе с ТЦК проверяют документы.
В Сети публикуют соответствующее видео.
В полиции Киева опровергают информацию о перекрытии проспекта Бажана.
"Никакого перекрытия нет, проезд свободен", - сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Там уточняют, что остановили для проверки авто, задержка движения составила не больше 3 минут.
Напомним, в Киеве мост Патона находится в критическом техническом состоянии . Специалисты зафиксировали коррозию почти всех конструкций и повреждения балок. Из-за постоянных нагрузок и разрушений металла возникает риск аварийных ситуаций, поэтому сооружение может «сложиться, как карточный дом». Предполагают, что без срочной реконструкции состояние моста будет только ухудшаться.