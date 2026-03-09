В Киеве "перекрыли" проспект Бажана: что говорят в полиции

Проспект Бажана / Иллюстративный фото / © УНИАН

На проспекте Бажана в Киеве образовалась пробка. Пользователи пишут, что движение по проспекту якобы перекрыли сотрудники полиции, которые вместе с ТЦК проверяют документы.

В Сети публикуют соответствующее видео.

В полиции Киева опровергают информацию о перекрытии проспекта Бажана.

"Никакого перекрытия нет, проезд свободен", - сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Там уточняют, что остановили для проверки авто, задержка движения составила не больше 3 минут.

Напомним, в Киеве мост Патона находится в критическом техническом состоянии . Специалисты зафиксировали коррозию почти всех конструкций и повреждения балок. Из-за постоянных нагрузок и разрушений металла возникает риск аварийных ситуаций, поэтому сооружение может «сложиться, как карточный дом». Предполагают, что без срочной реконструкции состояние моста будет только ухудшаться.