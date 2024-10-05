В Киеве по Днепру плывет трехэтажное здание: что известно

Плавучее сооружение очень похоже на гостиницу "Жемчужина Днепра"

В Киеве на Днепре заметили многоэтажное плавучее здание, которое буксировали два катера на фоне Подольско-Воскресенского моста.

В полиции Киева рассказали подробности ТСН.ua.

Отмечается, что на перемещение по Днепру трехэтажного здания есть все разрешительные документы.

"На перемещение по Днепру дома есть все разрешительные документы. Разрешения на подобное перемещение выдает не полиция, а другие городские службы", — рассказали в полиции Киева.

Кстати, плавучая постройка очень похожа на гостиницу "Жемчужина Днепра", которая размещалась на набережной в районе столичного Подола.

В Киеве по Днепру плывет трехэтажное здание

Пока неизвестно, куда именно его перемещают владельцы и по какой причине.

Ранее мы сообщали, что в Киеве посреди Днепра заметили плавучий домик. Недвижимость буксировал катер у моста Патона.

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