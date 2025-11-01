В Киеве почтили память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло

Сегодня, 1 ноября, Дмитрию Да Винчи Коцюбайло исполнилось бы 30 лет.

Об этом сообщает ТСН.

У места захоронения Дмитрия Коцюбайла, на Аскольдовой могиле, собрались его собратья из батальона «Волки Да Винчи», друзья и неравнодушные граждане.

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в Бахмуте

«Ты ничего не боялся, шел со своими „волками“ только вперед. Откровенный и отважный. И вел за собой других, у кого общая цель — бороться за свою страну. Цена этой войны высока. Тебе должно было исполниться 30… Светлая память, Друг», — написал бывший Главком Валерий Залужный.

Что известно о Дмитрии Коцюбайле

1 ноября 1995 родился Дмитрий Коцюбайло — командир батальона «Волки Да Винчи», который при жизни получил звание Героя Украины.

Он воевал во время АТО, держал позиции под Донецким аэропортом, создал роту, а затем батальон.

В 2021 году Дмитрий Коцюбайло получил звание Герой Украины и орден «Золотая звезда». Церемония награждения прошла в зале Верховной Рады. Четырьмя годами ранее бойцу вручили орден «Народный герой Украины».

«Да Винчи» погиб 7 марта 2023 года на Бахмутском направлении. Церемония прощания с погибшим воином состоялась в Киеве 10 марта 2023 года. Его похоронили на Аскольдовой могиле.