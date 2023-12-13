В Киеве подготовили два общежития для людей, пострадавших от обломков вражеских ракет

Заместитель городского головы сообщил о возможности временного переселения людей, пострадавших от обломков ракет.

В результате ночного ракетного удара по Киеву 13 декабря всего зафиксировано около десятка случаев падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах столицы. Повреждены четыре многоквартирных и четыре частных жилых дома, а также коммунальные сооружения. Пока готовы два общежития, в которые можно заселить людей.

Об этом сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире "КИЕВ 24".

"Если люди не захотят поехать к своим родным, сейчас готовы два общежития, в которые можно заселить людей", – сообщил заместитель городского головы.

По его словам, также рассматривают вопросы о поселениях пострадавших в одну из гостиниц Киева.

"К завершению дня этот вопрос будет решен", – добавил Бондаренко.

Отметим, что известно о 53 пострадавших, из них 20 человек были госпитализированы.

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