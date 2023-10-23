В Киеве погиб человек на рельсах — движение городской электрички задержали

Киевлян призвали быть внимательными при переходе железнодорожных путей

В столице поезд со станции Киев-Днепровский в направлении Почайны задерживается до завершения следственных действий из-за смерти человека на путях.

Об этом сообщили Kyiv City Express.

"Со Святошиной в 21:31 отправится подменный электропоезд", — говорится в сообщении.

Также горожан призывали быть внимательными при переходе железнодорожных путей и учить этому детей.

Напомним, в Деснянском районе Киева произошло смертельное ДТП. Водитель наехал на 55-летнего мужчину на электросамокате, который двигался во встречном направлении и пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

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