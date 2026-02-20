В Киеве погиб иностранный доброволец: СМИ сообщают о жестоком избиении в подразделении

Гибель военного новобранца / © ТСН.ua

Полиция начала расследование гибели иностранного добровольца, который проходил военную подготовку в одной из воинских частей украинской столицы.

Об этом сообщили в полиции города Киева.

В сообщении указано, что этот случай произошел еще в конце декабря прошлого года.

«Предварительно установлено, мужчина был добровольцем и проходил военную подготовку. После одного из этапов обучения ему стало плохо и на следующий день он умер», — сообщили в полиции.

При этом досудебное расследование гибели иностранного добровольца происходит по ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство по неосторожности).

Тело умершего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Правоохранители сообщили об этом случае после того, как издание Kyiv Independent опубликовало расследование о гибели 24-летнего бразильского новобранца Иностранного легиона Леала да Силвы. В публикации утверждается, что доброволец был жестоко избит в подразделении из-за нарушения принятых здесь правил.

Собеседники издания, которые проходили службу в «бразильском» подразделении, утверждают, что здесь практикуют дисциплинарные наказания, сравнимые с пытками.

Свидетели и жертвы, опрошенные Kyiv Independent, описывали пытки, включая ожоги, избиения, утопление и даже сексуальное насилие с применением деревянных предметов.

«Это был батальон, где пытают людей. Издевательства там были нормальным явлением», — сказал изданию один бывший солдат.

Причиной наказания Леала да Силвы якобы было то, что он в ночь на 29 декабря не вернулся вовремя в расположение воинской части, более того — пришел пьяным. Это противоречило правилам подразделения и его заставили драться в боксерских перчатках с другим солдатом.

Как утверждают очевидцы, во время боксерского поединка да Силва не пострадал. Но уже ночью нарушителя дисциплины якобы забрали в помещение, которое называлось «контейнер». Оттуда якобы в течение 40 минут слышались крики и звуки избиения.

в ГУР Минобороны, которому подчинено «бразильское» подразделение, сообщили изданию, что на момент смерти Леал да Силва находился во «временном пункте дислокации» как кандидат, который проходил отбор на возможный контракт. Этот случай также станет предметом внутреннего расследования.

Напомним, на Тернопольщине разгорелся громкий скандал из-за избиения военнослужащего, который защищает Украину с 2015 года.