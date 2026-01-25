Ремонтировал поврежденный Россией энергообъект: в Киеве погиб спасатель

ГСЧС

На одном из энергетических объектов Киева произошел трагический случай. Погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук.

Об этом сообщает МВД.

Подробности

По данным ведомства, Александр сорвался с 20-метровой высоты. К сожалению, травмы оказались смертельными.

«Спасатели каждый день там, где самое опасное. Они заходят в разрушенные здания, работают под обстрелами, в огне, воде и на морозе, чтобы успеть спасти других», - подчеркнул Клименко.

Конечно, продолжил он, ГСЧС — это служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня из-за него Украина потеряла спасателя.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы никогда не забудем цену, которую платят наши спасатели ради жизни других. Светлая память Александру», — говорится в сообщении.

Ранее на Днепропетровщине из-за обстрела РФ погиб спасатель. Еще один — получил ранение.

Также известно, что есть жертвы среди гражданского населения. Погибла женщина.

Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля. Также разрушения получили жилые дома и магазины.