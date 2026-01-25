- Дата публикации
Украина
347
1 мин
Ремонтировал поврежденный Россией энергообъект: в Киеве погиб спасатель
Спасатель производил аварийно-восстановительные работы после удара РФ. Сорвавшись с высоты, он получил травмы, несомненные с жизнью.
На одном из энергетических объектов Киева произошел трагический случай. Погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук.
Об этом сообщает МВД.
Подробности
По данным ведомства, Александр сорвался с 20-метровой высоты. К сожалению, травмы оказались смертельными.
«Спасатели каждый день там, где самое опасное. Они заходят в разрушенные здания, работают под обстрелами, в огне, воде и на морозе, чтобы успеть спасти других», - подчеркнул Клименко.
Конечно, продолжил он, ГСЧС — это служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня из-за него Украина потеряла спасателя.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы никогда не забудем цену, которую платят наши спасатели ради жизни других. Светлая память Александру», — говорится в сообщении.
Ранее на Днепропетровщине из-за обстрела РФ погиб спасатель. Еще один — получил ранение.
Также известно, что есть жертвы среди гражданского населения. Погибла женщина.
Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля. Также разрушения получили жилые дома и магазины.