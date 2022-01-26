В Киеве полиция проверяет блогершу, которая на Porsche устроила ДТП

В Киеве полиция проверяет блогершу, которая на Porsche устроила ДТП

В салоне автомобиля была и 20-летняя блогерша Мария Семенова, которую киевские патрульные полтора года назад спасли от самоубийства.

Правоохранители проверяют информацию об аварии с блогерами, которые на элитном автомобиле Porsche сбили мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Также читайте Голову зажало под аркой двери автомобиля: в Одесской области в ДТП погибла девушка

Правоохранители разыскали 26-летнего потерпевшего парня, двигавшегося по столице на моноколесе. Копы его опросили и, по данным, собранным на месте ДТП, на улице Воздвиженской нашли автомобиль Porsche.

"Инспекторы из отдела розыска и обработки материалов ДТП обнаружили автомобиль Porshe белого цвета с характерными для ДТП повреждениями передней части. Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Напомним, что инцидент произошел вечером 24 января. Мажоры на Porsche сбили мужчину на моноколесе и сняли все на видео. В салоне автомобиля была и 20-летняя блогерша Мария Семенова, которую киевские патрульные полтора года назад спасли от самоубийства.

Читайте также: