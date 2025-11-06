ТСН в социальных сетях

В Киеве полицейский прихватил с работы сотни тысяч долларов и исчез: подробности

В ГБР назвали примерную сумму, с которой сбежал с рабочего места полицейский начальник.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Доллары

Полицейский сбежал с работы с сотнями тысяч долларов

Начальник отделения Дарницкого управления полиции города Киева Юрий Рыбянский, которого задержали после исчезновения с места работы, прихватил с собой арестованные средства, которые хранились в камере хранения вещественных доказательств.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

По ее словам, у столичного полицейского было ориентировочно более 16 млн грн, преимущественно в долларах.

«Действительно человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, но ориентировочно речь идет о более 16 миллионов гривен. И преимущественно эта сумма была в долларах», — сообщила пресс-секретарь ГБР.

Ранее сообщалось, что Департамент внутренней безопасности немедленно начал поиски столичного полицейского, который исчез с работы и не выходил на связь.

Вскоре выяснилось, что вместе с ним исчезли арестованные средства, к которым Юрий Рыбянский имел доступ.

В конце концов полицейского разыскали и задержали на Ривненщине.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, которые проводит ГБР.

Напомним, из-за строительства роскошных имений в Козине Киевской области стоимостью десятки миллионов гривен бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов стал фигурантом нового расследования НАБУ и САП.

