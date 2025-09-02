В Киеве полицейского уличили в помощи военнообязанным в побеге из страны

Задержанный / © Государственное бюро расследований

В Киеве старшего инспектора полиции подозревают в помощи военнообязанным сбежать из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Правоохранитель перевозил мужчин из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Средства передавались сообщнице, которая помогала организаторам схемы.

Чтобы избежать разоблачения, инспектор оформлял псевдокомандировку, менял номерные знаки и устанавливал световые маячки, которые давали приоритет в движении. При остановках он показывал удостоверение и утверждал, что перевозит коллег на служебное задание. Мужчин также переодевали в форму для маскировки.

23 августа 2025 года группу из 5 военнообязанных и полицейского остановили правоохранители на въезде в Буковину. Мужчинам вручили повестки и составили протоколы об административных нарушениях.

Старшему инспектору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины (содействие организации незаконной переправки лиц через границу группой лиц должностным лицом), что предусматривает до 7 лет заключения.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области дельцы пытались вывезти уклониста в Молдову, спрятав его в грузовике с газированными напитками.