В Киеве пополнение на Площади звезд: чьи имена появились на золотых табличках

В Киеве пополнение на Площади звезд: чьи имена появились на золотых табличках

На площади появились имена олимпийских спортсменов.

Пополнение на Площади звезд в Киеве. К золотым табличкам в честь известных украинцев добавили еще три имени. Это — спортсмены-олимпийцы, которые в этом году боролись за награды на играх в Токио.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 15 сентября.

Бронзовый призер каратист Станислав Горуна, борец Ирина Коляденко, которая также заняла третье место. И чемпион Олимпиады борец Жан Беленюк. Он также получил награду Книги рекордов как первый народный депутат, который стал олимпийским чемпионом. Всего на Площади звезд уже 77 именных наград.

"Я задумывался о том, есть ли действующие парламентарии различных стран, которые выигрывали золото Олимпийских игр. Я о таком никогда не слышал", — сказал борец Жан Беленюк.

"За этой звездой очень много работы. Она просто неоценима. Так же как и медаль с Олимпийских игр", — добавила борец Ирина Коляденко.

Новости Украины: к золотым табличкам на Площади звезд в Киеве добавили имена трех олимпийцев

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