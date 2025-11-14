- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1218
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве после массированного обстрела снова объявлена воздушная тревога: что известно
Есть угроза ударов баллистических ракет.
Утром 14 ноября в Киеве снова объявлена воздушная тревога. В общем, покраснела практически вся Украина, кроме западных областей.
Об этом стало известно с карты тревог и сообщили местные власти.
В частности, для столицы существует угроза ударов баллистическим вооружением. Заметим, в Киеве предыдущая тревога продолжалась более пяти часов – с 23:50 до 05:01.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - отметили в КМВА.
По данным Воздушных сил, существует угроза применения баллистического вооружения с юга. Военные предупреждали о пусках скоростных целей в направлении Сум и Кировоградской области.
Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку на Киев. Погиб один человек, не менее 15 получили травмы. Под прицелом находились обычные жилые многоэтажки в разных районах столицы. В частности, в Подольском произошло попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа, а в Оболонском поврежден девятиэтажный дом.