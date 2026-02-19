В Киеве посреди улицы беспричинно убили мужчину

Полиция задержала злоумышленников

Реклама

В Киеве двое горожан избили до смерти 53-летнего мужчину на одной из улиц Днепровского района. Следователи главка столичной полиции завершили досудебное расследование по этому факту.

Об этом сообщили в полиции.

«Тело мужчины обнаружили посреди улицы. В ходе следствия установлено, что двое местных жителей, 27 и 28 лет, распивали алкогольные напитки. Когда спиртное кончилось, они отправились в магазин и по дороге ради развлечения срывали номерные знаки с автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части», — говорится в сообщении.

Реклама

Впоследствии злоумышленники заметили незнакомого мужчину, который шел по улице. Один из фигурантов ударил его по голове сорванным с чужого авто номерным знаком.

«Когда пострадавший упал на асфальт, оба нападавших начали наносить ему многочисленные удары ногами. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия», — добавили в полиции.

Следователи главка полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили фигурантам о подозрении по п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

За умышленное убийство им грозит пожизненное лишение свободы.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Одесской области сын убил родную мать, а затем совершил самоубийство. Причины и мотивы выясняет полиция.