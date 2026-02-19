- Дата публикации
В Киеве посреди улицы беспричинно убили мужчину
В столице двое нетрезвых молодых людей напали на мужчину, начали наносить удары. Он скончался на месте от полученных травм.
В Киеве двое горожан избили до смерти 53-летнего мужчину на одной из улиц Днепровского района. Следователи главка столичной полиции завершили досудебное расследование по этому факту.
Об этом сообщили в полиции.
«Тело мужчины обнаружили посреди улицы. В ходе следствия установлено, что двое местных жителей, 27 и 28 лет, распивали алкогольные напитки. Когда спиртное кончилось, они отправились в магазин и по дороге ради развлечения срывали номерные знаки с автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части», — говорится в сообщении.
Впоследствии злоумышленники заметили незнакомого мужчину, который шел по улице. Один из фигурантов ударил его по голове сорванным с чужого авто номерным знаком.
«Когда пострадавший упал на асфальт, оба нападавших начали наносить ему многочисленные удары ногами. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия», — добавили в полиции.
Следователи главка полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили фигурантам о подозрении по п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.
За умышленное убийство им грозит пожизненное лишение свободы.
