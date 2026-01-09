В Киеве пострадало посольство Катара: как оно выглядит после ночной атаки РФ (фото)

Посольство Катара после российской атаки / © Facebook Андрея Сибиги

Ночной российский удар по столице Украины 9 января нанес повреждения помещению посольства Государства Катар в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ», — отметил глава МИД.

Украинская сторона заявила о готовности предоставить катарским представителям всю необходимую помощь. Также дипломатическое ведомство обратилось к государствам Персидского залива с призывом «отреагировать по дипломатическим каналам и публично на безответственные и опасные действия России».

Напомним, в ночь на 9 января РФ запустила 242 дрона, 22 крылатые и 13 баллистических ракет на объекты энергетики и гражданской инфраструктуры Украины, в частности, одну ракету средней дальности «Орешник».