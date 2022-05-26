В Киеве появились 3D-туры разрушенными и поврежденными в результате войны зданиями

Теперь все желающие могут ознакомиться с тем, как Россия разрушила дома в столице Украины через 3-D туры, не выходя даже из собственного дома.
На туристско-культурном хабе появились 3D-туры разрушенными и поврежденными зданиям Киева в результате нападения России.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
"Важно зафиксировать военные преступления РФ и распространять информацию. Враг заплатит, а мы обязательно все восстановим и победим", — отметил он.
Виртуальные туры доступны на туристско-культурном хабе Киева здесь.
По словам Оленича, туристско-культурный хаб Киева уже посетили более 100 тысяч пользователей из более чем 30 стран мира.
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