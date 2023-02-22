В Киеве поймали прокремлевского блогера, скрывавшегося в монастыре УПЦ МП: фото

Служба безопасности задержала в Киеве еще одного вражеского пропагандиста, публично оправдывавшего нападение России на Украину.

СБУ задержала в Киеве прокремлевского блогера, скрывавшегося от правосудия в монастыре УПЦ МП.

Как информирует СБУ, приспешником оккупантов является столичный блогер, основатель так называемого "Русского клуба", который занимался подготовкой заказных публикаций для подсанкционных информагентств России. Среди них – "Русская народная линия" и "Одна семья".

В своих колонках коллаборант называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации "Л/ДНР".

В августе 2022 года ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Но злоумышленник сбежал и пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП. Но сотрудники СБУ разыскали его и задержали.

По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блоггера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины.

"За каждую "порцию" деструктивного контента изменник получал от агрессора денежное вознаграждение. В настоящее время суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, СБУ сообщила подозрение трем прокремлевским блоггерам, которые готовили фейки для российского пропагандиста Владимира Соловьева и дискредитировали ВСУ.

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