В Киеве преподавателя обвинили в "пытках животных" на занятиях по ветеринарной медицине

Результаты эксперимента на живом животном были изложены в официальных публикациях на сайте университета и социальных сетях.

Украинская общественная организация URSA требует защитить лабораторных животных, используемых для обучения студентов без анестезии. В качестве примера "пытки животных" зоозащитники привели опыт на занятиях на факультете ветеринарной медицины Национального университета биоресурсов и природопользования.

В сообщении на Facebook-странице говорится, что преподаватель продемонстрировал на живом животном без использования анестезии механизмы рефлекторной остановки дыхания под влиянием аммиака на рецепторы слизистой органов.

Результаты этого эксперимента были изложены в официальных публикациях на сайте университета и социальных сетях.

По словам зоозащитников, студенты вроде бы "неоднократно просили преподавателей прекратить издевательства над животными", ссылаясь на то, что "в учебниках отмечено, что все исследования на живых существах должны проводиться под анестезией". Однако студентам отвечали, что "только так можно научиться".

В общественной организации ссылаются на статью 26 Закона Украины о защите животных от жестокого обращения, запрещающего проведение на животных демонстраций в учебных целях, если они могут быть проведены на неодушевленных объектах, в частности, демонстрации рефлекторной деятельности организма.

"Ежегодно более 150 миллионов животных умирает в лабораториях во время научных экспериментов и тестирований... Постоянная неоправданная пытка животных под прикрытием "учебы и науки" нужно прекращать", — подчеркнули в организации.

Напомним, в Ивано-Франковске во время мониторинга социальных сетей участковый офицер полиции обнаружил опубликованное видео издевательств над енотом. Животное поместили в центрифугу сушильной машины и включили на несколько секунд.

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