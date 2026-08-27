В Киеве продавали бронирование за $20 тысяч: задержана руководительница организации Красного Креста

В Киеве продавали бронирование от мобилизации

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Правоохранители разоблачили в Киеве масштабную коррупционную схему, организаторы которой предлагали военнообязанным избежать призыва за 20 000 долларов США. К незаконной деятельности могут быть причастны два человека, в частности, руководительница одной из районных организаций Общества Красного Креста Украины.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

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Работницу Красного Креста задержали за обещание продать бронирование

Операцию по задержанию провели оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями Оболонского управления полиции.

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Пока удалось выяснить, что злоумышленники действовали как посредники: хотя сами они не имели никаких полномочий трудоустраивать или бронировать граждан, «делки» налаживали нужные контакты, координировали процедуру, передавали документы и согласовывали размер взяток.

За эту сумму клиенту обещали официально устроить его на критически важное предприятие, оформить бронь от мобилизации, а также создать правовые основания для служебных командировок за границу.

Впоследствии в специальный реестр даже успели внести сведения о предоставлении мужчине отсрочки.

Начальницу районной организации Общества Красного Креста Украины задержали 24 августа прямо во время получения взятки. Во время обысков по ее месту жительства и в автомобиле изъяли 8 000 долларов и 1 750 евро наличными, а у ее сообщника еще 60 000 долларов.

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Кроме того, полицейские конфисковали два автомобиля: Hyundai Elantra и Mercedes-Benz GLE-Class.

Сейчас оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им официально сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Вскоре суд должен избрать задержанным меры пресечения. Правоохранители продолжают искать других возможных участников схемы.

Преступные группы работников ТЦК и ВВК: что известно

Напомним, Национальная полиция обнаружила случаи участия должностных лиц ТЦК и СП в составе организованных преступных групп, которые зарабатывают на уклонистах с привлечением работников ВВК, ЦНАПов и гражданских посредников.

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Такие схемы действовали, в частности, в Ровенской области, где оформляли фальшивые документы о непригодности к службе, и в Херсонской области, где за 7000 долларов вносили ложные данные в реестр «Оберіг».

В рамках операции «Декларант» правоохранители провели более 100 обысков для проверки законности происхождения имущества и активов должностных лиц, обнаружив у фигурантов незадекларированные или сомнительные сбережения — в частности, более 100 тысяч долларов у начальника районного ТЦК на Буковине.

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