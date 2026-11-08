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ТСН в социальных сетях

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В Киеве проезд в маршрутке впервые достиг 30 гривен: где выросли цены

В столице зафиксировали первое повышение стоимости проезда в частной маршрутке до 30 гривен.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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В Киеве зафиксировали первое повышение цен на проезд в частной маршрутке

В Киеве зафиксировали первое повышение цен на проезд в частной маршрутке

В Киеве уже заметили маршрутки, где стоимость проезда составила 30 гривен. В сети публикуют фотографии с новыми ценниками.

Как выяснилось, стоимость проезда выросла в частной маршрутке № 503 («Станция метро Красный хутор – улица Митрополита Шептицкого»).

Как объясняет перевозчик, увеличение стоимости проезда произошло из-за «значительного роста расходов на составляющие себестоимости пассажироперевозок».

Как сообщили ТСН.ua в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, пока это единственная маршрутка, повысившая стоимость проезда до уровня цен в общественном транспорте Киева.

В некоторых маршрутках стоимость проезда достигла 30 гривен / © ТСН

В некоторых маршрутках стоимость проезда достигла 30 гривен / © ТСН

Будут ли ценники изменять другие перевозчики, пока неизвестно, но все зависит от стоимости топлива, которая неустанно двигается вверх.

Напомним, что цены на проезд в частных маршрутках столицы подняли летом этого года - от 20 до 25 гривен. Это произошло после того, как проезд в общественном транспорте Киева резко удорожал от 8 до 30 гривен. Частные перевозчики тогда объясняли удорожание ростом цен на горючее.

Цены на проезд подняли до 25 грн.

Цены на проезд подняли до 25 грн.

Кстати, единственная маршрутка, где стоимость проезда держалась 20 гривен, — №535 — 2 ноября тоже изменила ценник в сторону роста, и теперь проезд в ней стоит 25 гривен.

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