В Киеве проезд в маршрутке впервые достиг 30 гривен: где выросли цены

В Киеве зафиксировали первое повышение цен на проезд в частной маршрутке

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В Киеве уже заметили маршрутки, где стоимость проезда составила 30 гривен. В сети публикуют фотографии с новыми ценниками.

Как выяснилось, стоимость проезда выросла в частной маршрутке № 503 («Станция метро Красный хутор – улица Митрополита Шептицкого»).

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Как объясняет перевозчик, увеличение стоимости проезда произошло из-за «значительного роста расходов на составляющие себестоимости пассажироперевозок».

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Как сообщили ТСН.ua в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, пока это единственная маршрутка, повысившая стоимость проезда до уровня цен в общественном транспорте Киева.

В некоторых маршрутках стоимость проезда достигла 30 гривен / © ТСН

Будут ли ценники изменять другие перевозчики, пока неизвестно, но все зависит от стоимости топлива, которая неустанно двигается вверх.

Напомним, что цены на проезд в частных маршрутках столицы подняли летом этого года - от 20 до 25 гривен. Это произошло после того, как проезд в общественном транспорте Киева резко удорожал от 8 до 30 гривен. Частные перевозчики тогда объясняли удорожание ростом цен на горючее.

Цены на проезд подняли до 25 грн.

Кстати, единственная маршрутка, где стоимость проезда держалась 20 гривен, — №535 — 2 ноября тоже изменила ценник в сторону роста, и теперь проезд в ней стоит 25 гривен.

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