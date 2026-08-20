ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6173
Время на прочтение
1 мин

В Киеве прогремели новые взрывы, на город после ракетной атаки еще летят цели

Оккупанты с ночи терроризируют столицу Украины — с утра снова гремят взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Киев находился под ударом

Киев находился под ударом / © Associated Press

Сегодня, 20 августа, в Киеве с утра снова раздаются взрывы.

Об этом сообщили в КГВА.

«В столице работают силы ПВО. Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что сейчас реактивный БпЛА на Киевщине, курсом на Бровары.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками баллистических ракет, ударными беспилотниками и крылатыми ракетами Калибр.

В Киеве прогремели многочисленные взрывы, погибли четыре человека, более 20 пострадавших, в столице и Киевской области вспыхнули пожары.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie