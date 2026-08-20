В Киеве прогремели новые взрывы, на город после ракетной атаки еще летят цели

Киев находился под ударом / © Associated Press

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Сегодня, 20 августа, в Киеве с утра снова раздаются взрывы.

Об этом сообщили в КГВА.

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«В столице работают силы ПВО. Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое», — говорится в сообщении.

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В Воздушных силах отметили, что сейчас реактивный БпЛА на Киевщине, курсом на Бровары.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками баллистических ракет, ударными беспилотниками и крылатыми ракетами Калибр.

В Киеве прогремели многочисленные взрывы, погибли четыре человека, более 20 пострадавших, в столице и Киевской области вспыхнули пожары.

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