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- Украина
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В Киеве прогремели новые взрывы, на город после ракетной атаки еще летят цели
Оккупанты с ночи терроризируют столицу Украины — с утра снова гремят взрывы.
Сегодня, 20 августа, в Киеве с утра снова раздаются взрывы.
Об этом сообщили в КГВА.
«В столице работают силы ПВО. Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое», — говорится в сообщении.
В Воздушных силах отметили, что сейчас реактивный БпЛА на Киевщине, курсом на Бровары.
Напомним, в ночь на 20 августа Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками баллистических ракет, ударными беспилотниками и крылатыми ракетами Калибр.
В Киеве прогремели многочисленные взрывы, погибли четыре человека, более 20 пострадавших, в столице и Киевской области вспыхнули пожары.