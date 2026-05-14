Киев под атакой / © Associated Press

Сегодня, 14 мая, в Киеве прогремел мощный взрыв. На месте взрыва поднялся столб черного дыма. Атака продолжается с ночи.

В Воздушных силах также предупредили об атаке вражеских дронов.

«Силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги», — говорится в сообщении КМВА.

Глава ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории произошел пожар – горят авто.

В ночь на 14 мая Россия массированно атаковала Киев. В нескольких районах столицы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе обрушился подъезд многоэтажки. По меньшей мере, девять человек пострадали.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком районе, где произошло попадание в многоэтажку и обрушение конструкций. Спасатели спасли 10 человек и продолжают поисково-спасательные работы.

Также обломки упали на территорию АЗС, повредили квартиру в Оболонском районе, попали в 25-этажную недостройку, повлекли пожар на крыше пятиэтажного дома в Днепровском районе и возгорание автомобиля в Соломенском.

