В Киеве прогремели новые взрывы — РФ ударила баллистикой
В Воздушных силах предупреждали об опасности.
Сегодня, 14 мая, в Киеве прогремел мощный взрыв. На месте взрыва поднялся столб черного дыма. Атака продолжается с ночи.
В Воздушных силах также предупредили об атаке вражеских дронов.
«Силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги», — говорится в сообщении КМВА.
Глава ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории произошел пожар – горят авто.
Атака по Киеву — последние новости
В ночь на 14 мая Россия массированно атаковала Киев. В нескольких районах столицы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе обрушился подъезд многоэтажки. По меньшей мере, девять человек пострадали.
Наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком районе, где произошло попадание в многоэтажку и обрушение конструкций. Спасатели спасли 10 человек и продолжают поисково-спасательные работы.
Также обломки упали на территорию АЗС, повредили квартиру в Оболонском районе, попали в 25-этажную недостройку, повлекли пожар на крыше пятиэтажного дома в Днепровском районе и возгорание автомобиля в Соломенском.