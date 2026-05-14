ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1824
Время на прочтение
1 мин

В Киеве прогремели новые взрывы — РФ ударила баллистикой

В Воздушных силах предупреждали об опасности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Киев под атакой

Киев под атакой / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 14 мая, в Киеве прогремел мощный взрыв. На месте взрыва поднялся столб черного дыма. Атака продолжается с ночи.

В Воздушных силах также предупредили об атаке вражеских дронов.

«Силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги», — говорится в сообщении КМВА.

Глава ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории произошел пожар – горят авто.

Атака по Киеву — последние новости

В ночь на 14 мая Россия массированно атаковала Киев. В нескольких районах столицы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе обрушился подъезд многоэтажки. По меньшей мере, девять человек пострадали.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком районе, где произошло попадание в многоэтажку и обрушение конструкций. Спасатели спасли 10 человек и продолжают поисково-спасательные работы.

Также обломки упали на территорию АЗС, повредили квартиру в Оболонском районе, попали в 25-этажную недостройку, повлекли пожар на крыше пятиэтажного дома в Днепровском районе и возгорание автомобиля в Соломенском.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1824
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie