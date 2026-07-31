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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
846
Время на прочтение
1 мин

В Киеве прогремели взрывы — первые подробности

Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Беспилотник

Беспилотник / © tsn.ua

В Киеве вечером раздались взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы атаки российских беспилотников.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

Вероятно, работает ПВО.

Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое.

Информация о возможных последствиях атаки, пострадавших или разрушениях по состоянию на данный момент не поступала. Данные уточняются.

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Напомним, в Киеве и ряде городов с самого утра объявляли тревогу. В частности, в Воздушных силах в 09:00 сообщали об угрозе баллистики. Кроме того, в ряде регионов фиксировали БпЛА.

Кроме того, в Киеве и области раздавались взрывы. Городские власти сообщили о работе сил ПВО.

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Дата публикации
Количество просмотров
846
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