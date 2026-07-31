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- Украина
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В Киеве прогремели взрывы — первые подробности
Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Киеве вечером раздались взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы атаки российских беспилотников.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.
Вероятно, работает ПВО.
Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое.
Информация о возможных последствиях атаки, пострадавших или разрушениях по состоянию на данный момент не поступала. Данные уточняются.
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Напомним, в Киеве и ряде городов с самого утра объявляли тревогу. В частности, в Воздушных силах в 09:00 сообщали об угрозе баллистики. Кроме того, в ряде регионов фиксировали БпЛА.
Кроме того, в Киеве и области раздавались взрывы. Городские власти сообщили о работе сил ПВО.