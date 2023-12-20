В Киеве прохожие помогли военнослужащему: что не так со щемящим видео

Военного вроде бы не оставили без помощи в неприятной ситуации.

На Оболони в Киеве недалеко от одного из торгово-развлекательных центров воин рассыпал покупки, и ему мгновенно начала помогать продавщица лотка с фруктами, которая находилась рядом, а также прохожие.

О щемящем инциденте во вторник, 19 декабря, сообщил Telegram-канал "Жизнь ОБОЛОНЬ Киев" и опубликовал видео.

Человечество до сих пор существует — доказывают жители столичной Оболони. Мужчина в военной форме с палкой упал на тротуаре и рассыпал купленные овощи с фруктами. Как разрешилась ситуация — в видео.



Видео: Жизнь Оболонь #Оболонь #киев #военный pic.twitter.com/xuLJO9jPVa — Новости.LIVE (@novynylive) December 20, 2023

На ролике видно, как продавщица помогла военному подняться, а люди начали собирать его покупки с дороги. Также занято, как женщина в новый пакет начала накладывать мужчине разные фрукты и овощи. Кроме того, похоже, продавщица отказывалась брать у военного деньги.

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Следует отметить, что воин ходил, опираясь на палку, а также его рука была в бандаже.

Возможно, видео с места происшествия было сделано камерой видеонаблюдения. На записи указана дата — 12.12.23. Следовательно, инцидент мог случиться еще 12 числа этого месяца, но информация о нем попала в сеть только через неделю.

В то же время пользователь соцсети X (бывший Twitter) под ником "Таврический (т)ветер" утверждает, что "видео — фейк".

X (Twitter)

X (Twitter)

X (Twitter)

Пользователь отмечает, что ролик — "постановка режиссеров-тиктокеров".

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