ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1433
Время на прочтение
1 мин

В Киеве произошла массовая драка: детали от полиции (видео)

Конфликт между компаниями в Киеве завершился масштабной дракой.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Полиция

Полиция / © Полиция Киева

В Киеве в ночь на субботу, 20 сентября, произошла массовая драка между двумя компаниями. Правоохранители сообщили, что в результате инцидента девять участников стычки задержали.

Об этом сообщила полиция Киева.

По данным полиции, конфликт произошел около 22:40 в Соломенском районе. После закрытия одного из развлекательных заведений между посетителями возник спор, который быстро перерос в драку на улице.

На место прибыли полицейские, которые вмешались в события и прекратили схватку. Девять человек доставили в территориальное подразделение полиции. Сейчас правоохранители устанавливают других возможных участников конфликта и решают вопрос о правовой квалификации этого инцидента.

Бійка в Києві. Відео: t.me/k_dvizh

Напомним, в Кировоградской области в селе Песчаный Брод мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов, двое правоохранителей получили ранения.

Дата публикации
Количество просмотров
1433
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie