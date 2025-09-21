- Дата публикации
Категория
Украина
В Киеве произошла массовая драка: детали от полиции (видео)
Конфликт между компаниями в Киеве завершился масштабной дракой.
В Киеве в ночь на субботу, 20 сентября, произошла массовая драка между двумя компаниями. Правоохранители сообщили, что в результате инцидента девять участников стычки задержали.
Об этом сообщила полиция Киева.
По данным полиции, конфликт произошел около 22:40 в Соломенском районе. После закрытия одного из развлекательных заведений между посетителями возник спор, который быстро перерос в драку на улице.
На место прибыли полицейские, которые вмешались в события и прекратили схватку. Девять человек доставили в территориальное подразделение полиции. Сейчас правоохранители устанавливают других возможных участников конфликта и решают вопрос о правовой квалификации этого инцидента.
