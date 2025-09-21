В Киеве произошла массовая драка: детали от полиции (видео)

Полиция / © Полиция Киева

В Киеве в ночь на субботу, 20 сентября, произошла массовая драка между двумя компаниями. Правоохранители сообщили, что в результате инцидента девять участников стычки задержали.

Об этом сообщила полиция Киева.

По данным полиции, конфликт произошел около 22:40 в Соломенском районе. После закрытия одного из развлекательных заведений между посетителями возник спор, который быстро перерос в драку на улице.

На место прибыли полицейские, которые вмешались в события и прекратили схватку. Девять человек доставили в территориальное подразделение полиции. Сейчас правоохранители устанавливают других возможных участников конфликта и решают вопрос о правовой квалификации этого инцидента.

Бійка в Києві. Відео: t.me/k_dvizh

