В Киеве произошла массовая стычка с работниками ТЦК и полицейскими: что известно

Драка в Киеве с ТЦК и полицией / © скриншот с видео

Реклама

В Киеве в субботу, 31 января, на улице возле железнодорожного вокзала произошла массовая стычка с участием работников ТЦК и полицейских. Группа гражданских лиц помешала задержанию военнообязанного, которого называют нарушителем воинского учета.

Видео этого инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, что двое полицейских сопровождают задержанного к «бусику ТЦК», который стоит недалеко от остановки общественного транспорта. Мужчина в штатском начал сопротивляться правоохранителям, после чего в ситуацию вмешались прохожие, которые были очевидцами.

Реклама

После потасовки, которая началась между гражданскими с полицейскими и работниками ТЦК, задержанный вырвался. После этого работники ТЦК и полицейские покинули место инцидента.

Как сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, мужчина, которого пытались задержать правоохранители, находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

«Для уточнения информации ему было предложено проследовать в территориальный центр комплектования. Гражданин наотрез отказался выполнять законные требования полицейских. Во время административного задержания он начал неадекватно себя вести, сопротивляться, привлекать своими действиями внимание прохожих», — говорится в сообщении ТЦК.

После этого группа граждан начала препятствовать задержанию.

Реклама

«С целью недопущения эскалации конфликта, обеспечения общественного порядка, сохранения безопасности всех участников события представители Национальной полиции и военнослужащие ТЦК и СП приняли решение покинуть место происшествия», — сообщили в ТЦК.

В ведомстве призвали граждан с уважением относиться к военнослужащим, которые выполняют свой долг и напомнили, что за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщили корреспонденту ТСН.ua в Патрульной полиции Киева, военнообязанный гражданин был задержан после того, как во время составления административных материалов за нарушение правил дорожного движения выяснилось, что он находится в розыске Соломенским РТЦК города Киева.

«Гражданин был приглашен в Шевченковский РТЦК для уточнения данных. Впоследствии гражданину правоохранители разъяснили необходимость явки в ТЦК», — сообщили в полиции.

Реклама

Напомним, на Житомирщине произошла стрельба во время конфликта между военным ТЦК и местными жителями.