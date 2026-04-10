В Киеве произошла стрельба — первые подробности

На месте происшествия / © Полиция Киева

Реклама

В Святошинском районе столицы спор между знакомыми завершился стрельбой и госпитализацией. Злоумышленник попал из огнестрельного оружия женщине в бедро.

Об этом сообщает полиция.

Инцидент произошел на улице Бучанской. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и медики. Пострадавшую — 39-летнюю местную жительницу — с огнестрельным ранением бедра срочно доставили в больницу.

Реклама

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 56-летний местный житель.

«Злоумышленник встретил знакомую на улице, во время разговора между ними возник конфликт. На помощь женщине пришли ее муж и отец, впрочем, злоумышленник достал из кармана куртки пистолет и выстрелил в сторону одного из мужчин, а затем произвел еще один выстрел в бедро знакомой и скрылся с места происшествия», — уточнили в полиции.

Правоохранители менее чем за полчаса разыскали и задержали фигуранта и изъяли оружие.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Реклама

