В Киеве произошла стрельба возле ТРЦ: что известно

Стрельба возле ТРЦ в Киеве / © скриншот с видео

В субботу, 2 мая, в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра «Республика» раздались выстрелы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя видео с места происшествия.

По словам очевидцев, стрельба возникла из-за конфликта двух водителей. Одному из них не понравилось, что водитель перед ним перестраивается.

В Сети публикуют кадры, на которых видно, что стрелка обезоружили свидетели этого события еще до прибытия полицейских.

На видео видно мужчину, которого держат двое других мужчин. Он сидит на асфальте на месте для парковки. Тем временем еще один мужчина отбрасывает ногой пистолет, который, очевидно, отобрали у стрелка.

Как сообщили в полиции Киева, пострадавших в результате этого события нет.

Сейчас с обоими участниками иницденту общаются правоохранители, решается правовая квалификация события.

«Предварительно установлено, что во время дорожного движения между водителями произошел конфликт, во время которого один из них произвел несколько выстрелов из пистолета», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 1 мая, в столице посреди дня раздались выстрелы. Правоохранители оперативно установили личность стрелка и задержали его.

