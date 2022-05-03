В Киеве простились с журналисткой Верой Гирич, погибшей от российской ракеты

Во вторник, 3 мая, в Киеве простились с журналисткой и продюсером "Радио Свобода" Верой Гирич.

Заупокойное богослужение и церемония прощания состоялась в Михайловском Златоверхом соборе столицы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отдать последнее уважение погибшей пришли около полусотни людей, в частности, ее родственники, друзья, коллеги, знакомые. У Веры остались родители и взрослый сын.

Радио Свобода

"Вера действительно была сердцем Украинской редакции... Наше освещение этой бессмысленной, несправедливой войны, унесшей жизни Веры, не было бы возможным без нее. Вера координировала редакционные задачи и командировки для наших корреспондентов, поразительно работала с военными корреспондентами, работавшими на фронтах, что было очень важно для нашей аудитории в Украине. Это освещение войны доходило и до россиян, и до других стран на ежедневной основе", — сказал президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.

Радио Свобода

Радио Свобода

Последнее видео, продюсированное Верой, рассказывало о 87-летней женщине, которая пережила Холокост, и ее 94-летнего мужа, морского офицера запаса, которые эвакуировались из Мариуполя в Киев. Этот материал уже вышел в эфир.

С "1+1" Веру Гирич совмещает очень многое. В 2006-2007 годах она работала гостевым редактором, а с 2007-го по 2016 год — информационным продюсером ТСН. Коллеги вспоминают Веру как чрезвычайно доброго, чуткого и тактичного человека, который всегда приходил на помощь и излучал добро. Это неописуемая потеря для всей команды ТСН.

Напомним, журналистка Вера Гирич погибла 28 апреля в Киеве в результате российского авиаудара. Вражеская ракета попала в жилой дом журналистки. Женщина пролежала под обломками дома всю ночь, а ее тело нашли только на следующее утро.

28 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Киеву: попадания были в Шевченковском районе. Одна из ракет попала в нижние этажи 25-этажного жилого дома.