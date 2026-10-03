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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве пьяный слесарь похитил трамвай и отправился кататься по столице

Задержанный объяснил полиции свой поступок просто — ему очень нравится ездить на трамваях.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Полицейские задержали хулигана

Полицейские задержали хулигана

Полиция задержала 20-летнего киевлянина, который в нетрезвом состоянии угнал трамвай и отправился по улицам столицы.

Об этом сообщили в полиции.

«Парень, находясь вечером на территории предприятия, убедился, что вблизи никого нет, после чего зашел в кабину трамвая, запустил его и двинулся по одному из маршрутов в направлении станции метро „Бориспольская“. Чтобы остановить движение транспорта, работникам пришлось обесточить контактную сеть. Во время проверки мужчины на состояние опьянения прибор „Драгер“ показал 1,41 промилле», — говорится в сообщении ведомства.

Во время общения с полицейскими задержанный объяснил свой поступок тем, что ему очень нравится ездить на этом виде транспорта.

Напомним, в Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его.

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