В Киеве работники "Киевавтодора" воровали деньги на ремонте дорог: как действовала схема

В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения средств, выделяемых на строительство и текущий ремонт автодорог. Организовали ее должностные лица УК "Киевавтодор" под руководством Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как стало известно, участники схемы ввели механизм хищения средств, выделяемых на строительство и текущий ремонт дорог. мошенники покупали по завышенным ценам материалы и дальше перечисляли средства на счета субъектов предпринимательской деятельности с целью их обналичивания и присвоения.

"Досудебное расследование выявило присвоение бюджетных средств путем обеспечения подчиненным и приближенным предприятиям победы во время проведения государственных закупок на услуги по реконструкции путепровода в составе транспортной развязки. Должностные лица коммунальной корпорации Киевавтодор под руководством Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, присвоили бюджетные средства путем обеспечения подчиненным и приближенным предприятиям победы во время проведения государственных закупок на услуги по реконструкции путепровода в составе транспортной развязки", — рассказали в Нацполиции Киева.

КП подрядное предприятие в интересах должностных лиц перечисляло средства на счета субъекта хозяйственной деятельности за проведенные работы, фактически выполнялись не в полном объеме.

Напомним, что в Киевской области прокурор требовал с предпринимателя 45 тысяч долларов.