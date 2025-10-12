В Киеве раздается воздушная тревога: какая причина

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей Украины 12 октября раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.

Об этом сообщили в КМВА.

«Просим киевлян идти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской части Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях и А.Р. Крым.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла около 1240 военных. С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1122810 человек.