Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В Киеве раздается воздушная тревога: какая причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Дарья Щербак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей Украины 12 октября раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.

Об этом сообщили в КМВА.

«Просим киевлян идти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской части Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях и А.Р. Крым.

Карта тревог / © Фото из открытых источников

Карта тревог / © Фото из открытых источников

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла около 1240 военных. С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1122810 человек.

Дата публикации
Количество просмотров
128
