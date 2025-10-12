- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве раздается воздушная тревога: какая причина
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей Украины 12 октября раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.
Об этом сообщили в КМВА.
«Просим киевлян идти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской части Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях и А.Р. Крым.
Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла около 1240 военных. С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1122810 человек.