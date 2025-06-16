В Киеве раздаются взрывы: где еще объявлена тревога и что летит

Воздушная тревога вечером 16 июня

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В Киеве вечером 16 июня была объявлена воздушная тревога из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других областей.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткачекно в 21.19 сообщил, что над столицей летает вражеский БпЛА. Поэтому предупредил о работе ПВО.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:22

Также, по информации мониторинговых чатов, взрывы раздавались в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областях.

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Направление движения вражеских БПЛА по состоянию на 21:30:

Киевщина→Борисполь/Бровары/Киев

Черниговщина→Десна/Киевщина.

Черкащина→Канев/Киевщина

Черкащина→Шпола/Кировоградщина.

Полтавщина→Лубны/Черкащина.

Полтавщина→Миргород-Полтава/г.

Полтавщина→Кременчуг/Кировоградщина.

Полтавщина→Чутово/Харьковщина.

Сумщина→Шостка/Черниговщина.

Сумщина→Конотоп/Черниговщина.

Сумщина→Лебедин/Полтавщина.

Сумщина→Ахтырка/Полтавщина.

Сумщина→Тростянец/Харьковщина.

Днепропетровщина→Днепр/Самар

Днепропетровщина→Кременчуг/Кировоградщина.

Запорожье→Днепропетровщина.

Запорожская обл→Запорожье/р-н.

Харьковщина→Полтава/р-н.

Харьковщина→Днепропетровщина.

Харьковщина→Богодухов-Берестин/г.

Харьковщина→Изюм/Балаклия.

Херсонщина→Николаевщина.

Херсонщина→Днепропетровщина.

В настоящее время в воздушном пространстве Украины находится около 90 «Шахедов».

Напомним, что сегодня в Украине также объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.