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- Украина
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В Киеве раздаются взрывы: где еще объявлена тревога и что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от «Шахедов».
В Киеве вечером 16 июня была объявлена воздушная тревога из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других областей.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткачекно в 21.19 сообщил, что над столицей летает вражеский БпЛА. Поэтому предупредил о работе ПВО.
Также, по информации мониторинговых чатов, взрывы раздавались в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областях.
Направление движения вражеских БПЛА по состоянию на 21:30:
Киевщина→Борисполь/Бровары/Киев
Черниговщина→Десна/Киевщина.
Черкащина→Канев/Киевщина
Черкащина→Шпола/Кировоградщина.
Полтавщина→Лубны/Черкащина.
Полтавщина→Миргород-Полтава/г.
Полтавщина→Кременчуг/Кировоградщина.
Полтавщина→Чутово/Харьковщина.
Сумщина→Шостка/Черниговщина.
Сумщина→Конотоп/Черниговщина.
Сумщина→Лебедин/Полтавщина.
Сумщина→Ахтырка/Полтавщина.
Сумщина→Тростянец/Харьковщина.
Днепропетровщина→Днепр/Самар
Днепропетровщина→Кременчуг/Кировоградщина.
Запорожье→Днепропетровщина.
Запорожская обл→Запорожье/р-н.
Харьковщина→Полтава/р-н.
Харьковщина→Днепропетровщина.
Харьковщина→Богодухов-Берестин/г.
Харьковщина→Изюм/Балаклия.
Херсонщина→Николаевщина.
Херсонщина→Днепропетровщина.
В настоящее время в воздушном пространстве Украины находится около 90 «Шахедов».
Напомним, что сегодня в Украине также объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.