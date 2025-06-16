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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве раздаются взрывы: где еще объявлена тревога и что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от «Шахедов».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 16 июня

Воздушная тревога вечером 16 июня

В Киеве вечером 16 июня была объявлена воздушная тревога из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других областей.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткачекно в 21.19 сообщил, что над столицей летает вражеский БпЛА. Поэтому предупредил о работе ПВО.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:22

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:22

Также, по информации мониторинговых чатов, взрывы раздавались в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областях.

Направление движения вражеских БПЛА по состоянию на 21:30:

  • Киевщина→Борисполь/Бровары/Киев

  • Черниговщина→Десна/Киевщина.

  • Черкащина→Канев/Киевщина

  • Черкащина→Шпола/Кировоградщина.

  • Полтавщина→Лубны/Черкащина.

  • Полтавщина→Миргород-Полтава/г.

  • Полтавщина→Кременчуг/Кировоградщина.

  • Полтавщина→Чутово/Харьковщина.

  • Сумщина→Шостка/Черниговщина.

  • Сумщина→Конотоп/Черниговщина.

  • Сумщина→Лебедин/Полтавщина.

  • Сумщина→Ахтырка/Полтавщина.

  • Сумщина→Тростянец/Харьковщина.

  • Днепропетровщина→Днепр/Самар

  • Днепропетровщина→Кременчуг/Кировоградщина.

  • Запорожье→Днепропетровщина.

  • Запорожская обл→Запорожье/р-н.

  • Харьковщина→Полтава/р-н.

  • Харьковщина→Днепропетровщина.

  • Харьковщина→Богодухов-Берестин/г.

  • Харьковщина→Изюм/Балаклия.

  • Херсонщина→Николаевщина.

  • Херсонщина→Днепропетровщина.

В настоящее время в воздушном пространстве Украины находится около 90 «Шахедов».

Напомним, что сегодня в Украине также объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.

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