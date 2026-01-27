В Киеве разоблачили агентку КГБ Беларуси с журналистским прикрытием

СБУ задержала в Киеве белорусскую шпионку, пытавшуюся проникнуть в ГУР / © twitter/СБУ

Реклама

Служба безопасности Украины совместно с подразделением внутренней безопасности Главного управления разведки разоблачила и задержала в Киеве агента белорусских спецслужб, пытавшуюся проникнуть в структуры военной разведки Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Операцию продолжала осуществлять в несколько этапов и позволила остановить деятельность глубоко законспирированной шпионки, работавшей на КГБ Беларуси еще с 2015 года. По данным следствия, в 2020 году ее специально направили из Минска для агентурной работы на территории Украины.

Реклама

Правоохранители установили, что речь идет о 35-летней гражданке Беларуси, которая маскировала свою деятельность под журналистскую работу. В прошлом она сотрудничала в качестве собственной корреспондентки с медиаресурсами, связанными с Виктором Медведчуком, в странах бывшего СССР.

После прекращения деятельности этих СМИ белорусская спецслужба по согласованию с руководством Беларуси переориентировала агентку на работу в Украине. Еще до полномасштабного вторжения она трудоустроилась в одном из крупных украинских медиа и использовала профессиональные контакты для налаживания связей с политиками, военными и иностранными дипломатами.

Во время полномасштабной войны куратор из КГБ направил женщину в одну из стран ЕС якобы для прохождения медицинских процедур, где она получила новые инструкции. Для связи с куратором агент приобрела отдельный телефон с временной SIM-картой, а после контакта лишилась устройства.

Среди ее задач был сбор информации о поддерживающих Украину гражданах Беларуси и России, а также попытки установить неофициальные контакты с представителями посольства Китая для получения разведывательных данных.

Реклама

После возвращения в Киев женщина пыталась обосноваться в одном из штабных подразделений ГУР МО Украины, однако попала в поле зрения подразделения собственной безопасности.

Благодаря этому СБУ и ГУР провели с агентом длительную оперативную игру, документируя все ее действия и параллельно передавая через нее дезинформацию белорусской стороне. Также зафиксированы попытки подбора лиц для возможной вербовки.

После завершения сбора улик шпионка задержали неподалеку от ее места жительства. У нее изъяли мобильный телефон и диктофон с записями закрытой информации.

Женщине объявлено подозрение по статье о шпионаже. Она находится под стражей, ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Спецоперацию осуществляли при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Реклама

Напомним, ранее СБУ разоблачила британского шпиона, который может быть причастен к преступлениям, а именно убийствам Демьяна Ганула, Ирина Фарион и Андрея Парубия.

Также в Черкасской области разоблачили идейного «крота» РФ, который наводил ракеты на свою воинскую часть и отказался от «вознаграждения», которое предлагали в России.