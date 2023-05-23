В Киеве разоблачили преступную группу, которая распространяла поддельные лекарства по аптеках Украины

В Украине задержана группа лиц, распространявшая на территории Украины фальсифицированные лекарственные средства.

В Киеве схватили нарушителей, привозивших из-за границы фальсифицированные медприпараты онкологической группы и распространявших их на территории Киева и других городов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По информации правоохранителей, стоимость лекарства составляла 46,5 тыс. грн за упаковку. Заказы принимали через онлайн форму аптеки и доставляли товар покупателю.

По результатам исследования образцов препарата производителем установлено, что он фальсифицирован. Кроме того, заключение эксперта подтверждено, что упаковка препарата не соответствует образцу оригинального лекарственного средства.

Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители провели обыски у причастных лиц, по местам хранения лекарственных препаратов и в аптеках.

"Извлечено значительное количество медицинских препаратов, содержащих визуальные признаки фальсификации, сертификаты качества лекарственных средств неизвестного происхождения, черновые записи, денежные средства, компьютерную технику, мобильные телефоны", — говорится в сообщении.

Фото: Офис генерального прокурора

Также во время обысков правоохранители обнаружили значительное количество лекарственных препаратов российского и белорусского производства, в отношении которых отсутствует разрешение на распространение на территории Украины. Образцы всех "лекарств" будут направлены на экспертизу.

В настоящее время двум лицам доложено о подозрении и решается вопрос об избрании им мер.

Напомним, в Хмельницкой области разоблачили группу врачей, зарабатывавших на поддельные медицинской документации. В том числе и для мужчин, подлежащих мобилизации.

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