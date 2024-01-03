В Киеве разрушена фабрика армейской одежды, которую носят Зеленский и Залужный

В компании устанавливают степень повреждений и размер потерь, причиненных ракетным ударом российской армии.

Склады и производственные помещения компании M-Tac (Militarist Tactical), выпускающей тактическое снаряжение, военную одежду и обувь, пострадали в результате массированной воздушной атаки на Киев 2 января.

Об этом говорится на Facebook-странице предприятия.

В М-ТАСе заявили, что производственные мощности и складские помещения были повреждены или уничтожены. После установления степени повреждений и размера потерь, причиненных ракетным ударом оккупационной армии, компания обещает приступить к отправке имеющихся товаров или возврату средств.

"Приносим искренние извинения за временные неудобства и благодарим за вашу поддержку и понимание", — говорится в сообщении.

Как известно, украинский бренд тактической одежды М-Тас был основан еще в 2014 году. По информации Forbes, вещи M-Tac одевали президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, во время обстрела Киева 2 января вражеская ракета попала в одно из лечебных заведений города, где проходят реабилитацию раненых и травмированных защитников.

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