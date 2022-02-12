В Киеве разыскали напавших и избивших бойца АТО парней: у них своя версия событий

В Киеве разыскали напавших и избивших бойца АТО парней: у них своя версия событий

По словам нападавших, мужчина первым поконфликтовал с отцом одного из них.

В Киеве компания пьяных парней жестоко избила ветерана АТО. Конфликт произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Маршала Якубовского.

Ребят, участвовавших в избиении АТОвца разыскали, и они рассказали свою версию конфликта. Видео выложили в телеграмм-канале "Всевидящее око".

По их словам, АТОшник выгуливал свою собаку и у него произошел конфликт с мужчиной, который тоже выгуливал свою собаку и оказался отцом одного из парней. Словесная перепалка переросла в драку.

Дракуувидел сын мужчины, который был с друзьями, они поспешили на помощь.

"Мужчина на видео не является жертвой, как это кажется. Он нетрезвым выгуливал свою собаку и спровоцировал конфликт с пожилым мужчиной. который тоже выгуливал свою собаку. Во время конфликта он ругался и позволил себе избить отца нашего друга. Хотим отметить, что собака не пострадала, мы ее держали и гладили. Когда мы привели в чувство агрессора, мы отдали ему собаку и направили его в направлении его дома", — рассказывает один из участников конфликта.

Он извинился перед киевлянами за то, что им пришлось слушать крики и видеть драку, а также поблагодарил бойцов "Айдара", которые нашли время разобраться в ситуации.

Напомним, что в Винницкой области произошел конфликт между водителем маршрутки и бойцом АТО, который намеревался воспользоваться своим законным правом льготного проезда по удостоверению УБД.

Читайте также: