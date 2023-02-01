В Киеве рэкетиры под видом "добробатов" выбивали деньги из предпринимателей: детали громкого дела, к которому причастны россияне

Среди организаторов банды были двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа.
СБУ обезвредила преступную организацию, которая под видом добробатов терроризировала и запугивала жителей Киева.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший". Злоумышленник причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.
Также среди организаторов банды были двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.
По мнению СБУ, их деятельность могла привести к дестабилизации криминогенной ситуации в интересах России.
Как действовали "добробаты"
В Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований.
Они требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.
Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесение им тяжких телесных повреждений с применением оружия.
Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак". К моменту обыска его сумма составляла 354 тыс. долларов США.
Злоумышленников задержали
Правоохранители задержали "Лешого", двух россиян и еще троих активных участников преступной организации во время "выбивания" ими 80 тыс. долларов США из местного предпринимателя.
В ходе обысков были обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности. В настоящее время шести участникам преступной организации поставлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
- вымогательство;
- умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки.
Напомним, что сегодня в Украине правоохранители провели ряд громких обысков. В частности, у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-руководителя МВД Арсена Авакова и нардепа-застройщика Вадима Столара, а также в ряде государственных структур.
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