В Киеве россияне повредили стадион "Спартак": что известно о последствиях

Стадион «Спартак»

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Ночью 10 июня во время массированной атаки России на Киев пострадал столичный стадион «Спартак».

Об этом сообщила директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан.

«Этой ночью наш стадион „Спартак“ пострадал от удара рашистов», — написала чиновница на своей странице в Facebook.

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На обнародованных фото видны серьезные повреждения спортивного объекта, вероятно, вызванные взрывами ударных беспилотников. Вокруг трибун валяются обломки дронов, повреждены беговые дорожки и административные здания.

По утрам нет информации о пострадавших на территории стадиона. Стадион «Спартак», построенный в 1934 году, расположен на улице Кирилловской в Киеве.

Напомним, из-за российской атаки на Киев В ночь на 10 июня в Шевченковском районе были повреждены магазины и рынок. Это, в частности, магазин сладостей, аптека и другие лавочки.

Также одной из целей врага стала Оболонь. В этом районе столицы было повреждено 18 квартир, автомобили и возникли пожары.

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Больше всего пострадал ЖК «Навигатор». Около него уже во второй раз прилетает российское железо. Известно об одной пострадавшей женщине, ее жизни ничего не угрожает.

На Куреневке также произошло возгорание. Оккупанты попали по цеху, где шили одежду.

Из-за русских обстрелов пострадал и Софиевский собор.

Также пострадала Одесская киностудия — в результате обстрела повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму «Довженко» — масштабному проекту о легендарном украинском режиссёре.

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